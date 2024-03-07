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21:30, 7 марта 2024Ценности

Решившая зарабатывать на OnlyFans экс-футболистка поделилась откровенным фото

Фото: @madelene_wright

Британская экс-футболистка Мадлен Райт, решившая зарабатывать на платформе OnlyFans, поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном в сторис снимке бывшая спортсменка предстала перед камерой позирующей на белом кресле, сжимая рукой грудь. На ней надето платье длины мини, оформленное кружевными черными вставками.

При этом видно, что для съемки девушка сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы распустила и уложила в локоны. В качестве украшений она выбрала браслет и колье белого цвета.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, показала фото в откровенном виде. Тогда спортсменка поделилась с фанатами серией снимков, на которых запечатлела себя в зеркало в купальнике коричневого цвета.

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      Карина Черных
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