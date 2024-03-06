Самая сексуальная в мире волейболистка показала фото в откровенном купальнике

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка поделилась серией снимков, на которых запечатлела себя в зеркало в купальнике коричневого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено высокими вырезами на бедрах и завязкой на талии.

Подписчики восхитились внешним видом девушки и принялись писать комплименты под постом, который набрал более 22 тысяч лайков. «Шикарная и такая сексуальная», «Идеальная девушка», «Ты прекрасна», «Выглядишь прекрасно», «Шучу, конечно, но ты не можешь быть реальным человеком», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что Кайла Симмонс пришла в бар в откровенном образе. Тогда волейболистка позировала перед камерой, держа в руке бокал с красным вином. На ней были голубые джинсы, черный бюстгальтер и светло-серая оверсайз-рубашка.