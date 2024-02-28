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21:30, 28 февраля 2024Ценности

Самая сексуальная в мире волейболистка пришла в бар в откровенном образе

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, пришла в бар в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках спортсменка позирует перед камерой, держа в руке бокал с красным вином. На ней голубые джинсы, черный бюстгальтер и светло-серая оверсайз-рубашка. В качестве украшений она выбрала чокер с небольшими бусинами.

Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «Ты великолепна», «Выглядишь прекрасно», «Богиня!», «Шикарная девушка», «Идеальный наряд», — писали они.

Ранее Кайла Симмонс показала откровенное видео. Тогда спортсменка позировала в оголяющем грудь купальнике черного цвета, приспустив с бедер штаны из денима.

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      Карина Черных
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