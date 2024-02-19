Самая сексуальная в мире волейболистка приспустила штаны на откровенном видео

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах спортсменка предстала в оголяющем грудь купальнике черного цвета, приспустив с бедер штаны из денима. При этом она собрала волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

Подписчики оценили ролик девушки в комментариях под постом. «Потрясающая», «Сегодня у меня День рождения. Спасибо тебе за такой подарок», «Ты выглядишь великолепно в этом наряде», «Великолепная девушка», «Слишком горячо. Вызывайте пожарных», «Само совершенство», — высказывались они.

Ранее Симмонс поделилась откровенным видео из спальни. Тогда волейболистка записала ролик, на котором запечатлела себя в зеркале, стоя у кровати. На размещенных кадрах спортсменка позировала в бикини розового цвета с тонкими завязками, а также белом кроп-топе с длинными рукавами из полупрозрачной ткани.