Самая сексуальная в мире волейболистка поделилась откровенным видео из спальни

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, поделилась откровенным видео из спальни. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка записала в сторис ролик, на котором запечатлела себя в зеркале, стоя у кровати. На размещенных кадрах она позирует в бикини розового цвета с тонкими завязками, а также белом кроп-топе с длинными рукавами, выполненном из полупрозрачной ткани.

Видно, что для съемки она также сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы распустила и уложила в легкие локоны.

Ранее сообщалось, что Кайла Симмонс вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья. Тогда звезда посетила вечеринку, организованную глянцевым журналом Maxim в рамках Супербоула. Для мероприятия спортсменка выбрала облегающее мини-платье черного цвета с глубоким декольте и прозрачными рукавами.