Самая сексуальная в мире волейболистка вышла в свет в платье без бюстгальтера

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка посетила вечеринку, организованную глянцевым журналом Maxim в рамках Супербоула. Для мероприятия девушка выбрала облегающее мини-платье черного цвета, оформленное глубоким декольте и прозрачными рукавами. При этом на размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от бюстгальтера.

К своему наряду Симмонс подобрала открытые босоножки с ремешками, а в качестве украшений надела золотую цепь с подвеской в виде сердца и небольшие круглые серьги. Вдобавок она сделала макияж в стиле smoky eyes и распустила волосы.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, снялась в откровенном виде и взволновала фанатов. 23-летняя спортсменка поделилась серией фото, на которых позировала перед камерой в желтом купальнике с абстрактным красным принтом и завязками.