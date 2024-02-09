«Самая сексуальная в мире хоккеистка» взволновала фанатов новыми фото в бикини

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, снялась в откровенном виде и взволновала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя спортсменка поделилась новой серией фото, на которых позирует перед камерой в желтом купальнике, оформленном абстрактным красным принтом и завязками. В качестве украшений девушка выбрала золотой чокер, ожерелья с подвесками, серьги, браслеты и кольца. Она сделала макияж в нюдовых тонах и распустила волосы. «Нелегко быть лучиком света, но кто-то должен это делать», — подписала Демайтер пост, который набрал более 134 тысяч лайков.

Поклонники оценили фотосессию в комментариях. «Эти кадры просто сумасшедшие», «Совершенная красота», «Невероятная богиня», «Посмотрел на снимок и перестал дышать», «Очень хочу быть твоим парнем! Ты шикарная!» — высказывались они.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, также поделилась откровенным снимком. Спортсменка разместила в соцсетях фото, на котором запечатлела себя в ванной комнате. Девушка позировала перед зеркалом в черном купальнике с глубоким декольте и вырезами.