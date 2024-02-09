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01:02, 9 февраля 2024Ценности

Самая сексуальная в мире волейболистка поделилась откровенным снимком

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, поделилась откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка разместила в сторис фото, на котором запечатлела себя в ванной комнате. Так, девушка позировала перед зеркалом в черном купальнике с глубоким декольте и вырезами, которые оголяли ее тело. Видно, что для съемки она приспустила с бедер джинсы.

В январе канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, также показала откровенные фото фанатам. 23-летняя манекенщица позировала в комплекте черного нижнего белья, состоящем из корсета и трусов с высокой посадкой.

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      Карина Черных
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