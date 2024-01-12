«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фото в нижнем белье

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, показала откровенные фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя спортсменка поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в комплекте черного нижнего белья, состоящем из корсета и трусов с высокой посадкой. Для образа девушка надела открытые туфли с завязками, чокер, а также золотые часы и браслет. «Думаю, что я сделала многим начало этого года намного лучше», — подписала она пост, который набрал более 193 тысяч лайков.

Подписчики оценили фотосессию манекенщицы в комментариях. «Какие у тебя длинные ноги», «Самая горячая девушка в мире», «Просто совершенство», «Я никогда не видел такой идеальной девушки», «Не передать словами, какая ты невероятная», — высказывались они.

В ноябре американский боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант также показала фото в откровенном образе. Спортсменка позировала перед камерой, стоя на коленях на кровати. При этом она примерила стринги на завязках и прозрачный розовый кроп-топ, который был украшен аппликациями в виде цветов.