Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 14 ноября 2023Ценности

Секс-символ MMA снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Фото: @paigevanzant

Американская девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант показала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

Так, спортсменка снялась, стоя на коленях на кровати. При этом она надела на съемку стринги на завязках и прозрачный розовый кроп-топ, украшенный аппликациями в виде цветов, и отказалась от бюстгальтера. Кроме того, знаменитость уложила волосы в низкий пучок, оставив две вьющиеся пряди по обе стороны лица, и подчеркнула глаза тенями и черными стрелками.

Подписчики оценили внешний вид блогерши в комментариях. «Ты удивительная и озаряешь все, что делаешь», «Настоящая красавица», «Великолепная», «Королева», — восхитились пользователи сети.

В октябре американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, снялась в откровенном наряде. На размещенных снимках спортсменка позировала в плавательном костюме с голубыми и оранжевыми полосами. При этом она расстегнула до талии молнию на одежде, обнажив часть груди.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Погиб начальник штаба бригады участвовавших в боях за Мариуполь морпехов

      В Польше рассказали о транспортной войне с Украиной

      В ЛНР рассказали о подготовке собак-подрывников на Украине

      В Госдуме рассказали о мерах поддержки многодетных семей

      Популярный препарат для похудения снизил риск болезней сердца на 20 процентов

      Экс-командир нацбата ВСУ высказался о будущем Украины

      В Хмельницкой области произошли взрывы

      В России разработали меры для стабилизации цен на яйца

      Секс-символ MMA снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

      В США заявили о непреклонной позиции Нетаньяху по сектору Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости