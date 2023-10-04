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04:00, 4 октября 2023Ценности

Самая сексуальная в мире волейболистка снялась в наряде с откровенным декольте

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает миллион подписчиков.

На размещенных снимках спортсменка позировала в плавательном костюме с голубыми и оранжевыми полосами. При этом она расстегнула до талии молнию на одежде, обнажив часть груди. Также девушка распустила волосы, сделав небрежную укладку, и дополнила образ золотистыми серьгами-кольцами.

Поклонники оценили внешний вид блогерши в комментариях. «Богиня», «Прекрасная королева», «Выглядишь все лучше», «Великолепная», — восхитились пользователи сети.

Ранее в октябре экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. На размещенных кадрах 29-летняя исполнительница позировала, лежа на полу на розовой атласной ткани. При этом она надела бежевые чулки, белые кружевные трусы и покрыла обнаженную грудь цветными сливками, выложенными в виде бюстгальтера.

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    Карина Черных
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