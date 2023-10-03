Экс-солистка «Серебра» показала фото с покрытой сливками голой грудью

Экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 29-летняя исполнительница позировала, лежа на полу на розовой атласной ткани. При этом она надела бежевые чулки, белые кружевные трусы и покрыла обнаженную грудь цветными сливками, выложенными в виде бюстгальтера.

Также певица распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и накрасив губы розовой помадой. Кроме того, знаменитость дополнила образ черным чокером с длинными металлическими шипами.

Ранее в октябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова также показала фигуру в откровенном наряде. 40-летняя исполнительница приняла участие в съемке, в рамках которой примерила облегающий латексный комбинезон черного цвета с глубоким декольте, обнажающим часть бюста.