Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:32, 3 октября 2023Ценности

Экс-солистка «Серебра» показала фото с покрытой сливками голой грудью

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 29-летняя исполнительница позировала, лежа на полу на розовой атласной ткани. При этом она надела бежевые чулки, белые кружевные трусы и покрыла обнаженную грудь цветными сливками, выложенными в виде бюстгальтера.

Также певица распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и накрасив губы розовой помадой. Кроме того, знаменитость дополнила образ черным чокером с длинными металлическими шипами.

Ранее в октябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова также показала фигуру в откровенном наряде. 40-летняя исполнительница приняла участие в съемке, в рамках которой примерила облегающий латексный комбинезон черного цвета с глубоким декольте, обнажающим часть бюста.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута МУС

    Врачи порвали онкобольной россиянке кишечник и отправили домой

    В Германии призвали добиться перемирия на Украине из-за политики США

    В России решили увеличить сборы с уходящих из страны компаний

    В ЕС заявили о невозможности поставлять оружие ВСУ без угрозы безопасности союза

    Военный застрелил сослуживцев в Киеве

    11-летняя девочка рассказала о поцелуе замдиректора школы в Подмосковье

    В России оценили динамику рождаемости до 2026 года

    Стало известно о взрыве в Николаеве

    Семью участника СВО захотели выселить из единственного жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости