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17:39, 2 октября 2023Ценности

Седокова показала фигуру в латексном комбинезоне с глубоким декольте

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница приняла участие в съемке, в рамках которой примерила облегающий латексный комбинезон черного цвета с глубоким декольте, обнажающим часть бюста. Кроме того, она сделала прическу с эффектом мокрых волос и дополнила образ мюлями на высоких каблуках и солнцезащитными очками.

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На размещенных кадрах звезда прошлась по парковке, держа в руках веревку, привязанную к автомобилю. Также в сторис она предстала с большой собакой на поводке.

В сентябре Седокова снялась в душе без одежды. Певица предстала спиной к камере, позируя обнаженной и с пеной на волосах. «Контент, который я выставляю для подписчиков», — указала звезда.

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    Карина Черных
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