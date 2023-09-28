Седокова снялась обнаженной в душе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фанатам откровенное видео без одежды из душа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вначале на размещенных кадрах 40-летняя певица предстала спиной к камере, позируя обнаженной и с пеной на волосах. «Контент, который я выставляю для подписчиков», — указала звезда. Затем исполнительница продемонстрировала играющих с мячом попугаев, отметив, что подобные ролики она отправляет своему супругу — 31-летнему латвийскому баскетболисту Янису Тимме.

В свою очередь муж знаменитости прокомментировал пост возлюбленной несколькими обозначающими смех эмодзи.

Ранее в сентябре российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками откровенными кадрами. 35-летняя инфлюэнсерша снялась голой в душевой кабине, повернувшись к камере боком. Знаменитость прикрыла обнаженную грудь на видео эмодзи в виде черного квадрата.