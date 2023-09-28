Оксана Самойлова снялась голой в душе

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками откровенными кадрами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша снялась голой в душевой кабине, повернувшись к камере боком. При этом в размещенном видео видно, что знаменитость прикрыла обнаженную грудь эмодзи в виде черного квадрата.

Ранее Оксану Самойлову обругали за появление на школьной линейке в штанах с имитацией трусов. Она позировала для фото с мужем и тремя дочерьми. Знаменитость надела бежевые брюки, из-под которых виднелась имитирующая мужские трусы-боксеры деталь с надписью I’m fucking beautiful (англ. «я чертовски красива»), а также укороченный жакет.