Самойлову обругали за появление на школьной линейке в штанах с имитацией трусов

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова появилась на школьной линейке в необычном образе и была обругана в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша позировала со своим супругом и тремя дочерьми. Знаменитость надела бежевые брюки, из-под которых виднелась имитирующая мужские трусы-боксеры деталь с надписью I’m fucking beautiful (англ. «я чертовски красива»), а также укороченный жакет. При этом она примерила белые топ и кроссовки.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, который набрал более 241 тысячи лайков. «Мама в школу к детям в трусах наружу пришла. О вкусах, конечно, не спорят, но это прям совсем неуместно...», «Ну и штаны. Это же школа, а не бордель», «Мать года! Эта женщина не понимает, как, куда и зачем она идет. Вот уж вкусовщина», «Это так модно, чтобы трусы-панталоны торчали?» — возмутились они.

В августе Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье после похудения. На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша позировала в черном комплекте нижнего белья, демонстрируя стройное тело. Она надела бюстгальтер на косточках с низкой перемычкой и трусы V-образной формы с блестящими вставками.