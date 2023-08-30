Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье после похудения

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном наряде после похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша позировала в черном комплекте нижнего белья, демонстрируя стройное тело. Она надела бюстгальтер на косточках с низкой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине — прим. «Ленты.ру») и трусы V-образной формы с блестящими вставками. При этом знаменитость распустила волосы и накрасила губы коричневой помадой.

Кадр: @samoylovaoxana

В подписи она отметила, что сбросила вес. «Минус четыре килограмма, но даже так я всегда в хорошей форме», — заявила автор поста.

Ранее в августе экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном образе и порадовала подписчиков. 29-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре в монохромном розовом наряде, сидя на полу и опираясь на руки. Она надела на голое тело прозрачный розовый топ с серебристым принтом в виде банта и короткие шорты.