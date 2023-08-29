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18:19, 29 августа 2023Ценности

Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном топе на голое тело

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном образе и порадовала подписчиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре в монохромном розовом наряде, сидя на полу и опираясь на руки. Она надела на голое тело прозрачный розовый топ с серебристым принтом в виде банта и короткие шорты. Также знаменитость дополнила образ чокером с металлическими заклепками и вьетнамками на толстой подошве.

Известно, что Кищук примерила одежду британского бренда Iona Lily суммарной стоимостью 155 фунтов (примерно 19 тысяч рублей).

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Ранее в августе бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фото в купальнике с отдыха и вызвала споры в сети. Звезда предстала перед камерой в сиреневом бикини, которое состояло из топа с узкими треугольными чашками и завязками на шее и стрингов V-образной формы.

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    Карина Черных
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