Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном топе на голое тело

Экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном образе и порадовала подписчиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре в монохромном розовом наряде, сидя на полу и опираясь на руки. Она надела на голое тело прозрачный розовый топ с серебристым принтом в виде банта и короткие шорты. Также знаменитость дополнила образ чокером с металлическими заклепками и вьетнамками на толстой подошве.

Известно, что Кищук примерила одежду британского бренда Iona Lily суммарной стоимостью 155 фунтов (примерно 19 тысяч рублей).

Пользователи сети оценили новый снимок звезды в комментариях. «Это же Барби. 10 из 10», «Королева», «Богиня», «Огонь», «Шикарная», — отметили юзеры.

Ранее в августе бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фото в купальнике с отдыха и вызвала споры в сети. Звезда предстала перед камерой в сиреневом бикини, которое состояло из топа с узкими треугольными чашками и завязками на шее и стрингов V-образной формы.