Бритни Спирс разводится с мужем после года брака. Он обвиняет ее в насилии и изменах. Что известно о звездном разводе?

Тренер Сэм Асгари подал на развод с Бритни Спирс из-за измен и частых побоев

Фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Асгари разводится с американской поп-певицей Бритни Спирс через год после свадьбы, обвиняя ее в измене. Подробности конфликта раскрывают таблоиды Page Six и TMZ. 18 августа развод прокомментировал и сам Асгари.

О расставании супругов пресса сообщила в среду, 16 августа. Через несколько часов после этого стало известно, что 29-летний Асгари подал заявление на расторжение брака с 41-летней Спирс. Представители последней получили по электронной почте письмо с информацией по делу. В качестве официальной причины своего решения тренер указал «непримиримые разногласия» в паре.

Токсичные отношения

Источники портала TMZ рассказали, что проблемы в отношениях знаменитостей начались несколько месяцев назад. Певица якобы устраивала скандалы и нападала на мужа, который часто не ночевал дома. Адвокаты Асгари намерены доказать в суде, что их подопечный стал жертвой домашнего насилия.

Причиной разрыва стало нестабильное поведение Бритни. Сначала Сэм мирился с этим, но его нервы не выдержали близкие к паре источники

Утверждается, что в один из дней Спирс избила мужа, когда он спал, и поставила ему синяк под глазом. Это подтверждают распространившиеся в сети кадры папарацци, на которых он запечатлен с гематомами на лице и следами укусов на руках. Более того, знакомые с Асгари инсайдеры утверждают, что певица помешана на холодном оружии и держит нож в спальне для защиты от вымышленных врагов.

Фото: BACKGRID / Legion-Media

«Дерьмо случается»

На прошлой неделе Асгари также якобы узнал об измене Спирс — об этом инсайдеры на условиях сохранения анонимности рассказали в TMZ. По их словам, певица попросила одного из работников дома снять ее на видео обнаженной, а затем у них случилась интимная связь. Источники таблоида предполагают, вскоре после этого они завели роман. «Дерьмо случается», — прокомментировал Асгари ситуацию в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), не раскрывая подробностей случившегося.

После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы будем хранить любовь и уважение друг к другу, и я желаю ей всего наилучшего. Просить о конфиденциальности кажется мне смешным, поэтому я просто призываю всех, включая СМИ, быть добрыми и внимательными Сэм Асгари

Среди прочего приближенные к Асгари инсайдеры заявили, что существует видео, в котором Спирс и ее сотрудник находятся в «компрометирующем положении». Однако официально наличие подобного ролика пока никто не подтверждал.

Сама певица настаивает, что никогда не изменяла мужу и испытывает боль от происходящего, пишет издание Entertainment Tonight, ссылаясь на друзей звезды.

Фото: @samasghari

Шантаж ради миллионов

Согласно брачному контракту, при разводе Асгари не получит ничего из имущества Спирс. Ему не достанется даже особняк в Лос-Анджелесе стоимостью 11 миллионов долларов (один миллиард рублей), который был свадебным подарком певицы мужу. Известно, что исполнительница уже обратилась к знаменитому голливудскому адвокату Лауре Вассер, среди клиентов которой были телезвезда Ким Кардашьян и актер Джонни Депп.

Спортсмен тоже обезопасил свое финансовое состояние. Контрактом предусмотрено, что Спирс не может претендовать на его личную недвижимость, купленную до заключения официального брака.

По данным Page Six, Асгари пытается договориться об уступках, выходящих за рамки брачного договора, и угрожает обнародовать «чрезвычайно смущающую» информацию о Спирс. Он требует пересмотра договора и хочет, чтобы бывшая возлюбленная заплатила ему деньги (точная сумма пока неизвестна).

Неравный брак

Сэм Асгари и Бритни Спирс начали встречаться в 2016 году после того, как спортсмен получил роль в музыкальном клипе певицы. С тех пор они проводили почти все время вместе и путешествовали по миру. Мужчина, который младше своей избранницы на 12 лет, поддерживал будущую супругу во время судов с отцом и защищал ее от критики в соцсетях.

Дело в том, что, когда исполнительнице вернули доступ к социальным сетям, которые ранее контролировал ее отец, она сразу принялась делиться с фанатами достаточно откровенным контентом. В аккаунтах Спирс регулярно публиковались фотографии в бикини и даже снимки, на которых она позирует обнаженной. За это поклонники регулярно негативно высказывались в адрес певицы.

Почему Бритни единственная, кого оскорбляют за такие посты? Да, мне тоже это не нравится, но как я могу контролировать человека, который был под микроскопом и опекой большую часть жизни Сэм Асгари

Вопреки непрекращающемуся шквалу хейта, в последнее время на страницах знаменитости появлялось все больше подобных публикаций. В одном из последних размещенных роликов звезда станцевала у пилона в крошечном леопардовом бикини, которое едва прикрывало ее интимные части тела. Сама Спирс в ответ на критику отмечала, что не обращает внимания на мнение других людей по поводу своего поведения. «Я люблю делиться! Делиться — значит проявлять заботу о другом человеке», — подчеркивала она.

В сентябре 2021 года Асгари сделал Спирс предложение — сразу после того, как Джейми Спирса отстранили от должности опекуна своей дочери. А в июне 2022 года пара сыграла свадьбу — среди гостей церемонии были Мадонна, Селена Гомес, Донателла Версаче, Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор и другие знаменитости. Дата и другие подробности развода яркой пары все еще не названы.