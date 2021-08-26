Бритни Спирс объяснила желание танцевать полуголой на камеру

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс объяснила свое желание публиковать откровенные снимки и видео в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

39-летняя знаменитость разместила ролик, на котором танцует на камеру полуголой. На размещенных кадрах певица запечатлена с распущенными волосами в коротких шортах зеленого цвета и красном кроп-топе с глубоким декольте, оголяющим живот.

В описании к посту Спирс рассказала, почему любит сниматься в подобных образах. По словам исполнительницы, она не обращает внимания на мнение других людей по поводу своего поведения. «Я люблю делиться! Делиться — значит проявлять заботу о другом человеке», — подчеркнула звезда.

Публикация Спирс набрала два миллиона просмотров и восхитила поклонников, о чем они принялись писать в комментариях. «Бритни, мы обожаем твои видео, продолжай в том же духе!», «Красотка», «Заткнула хейтеров», «Обожаю тебя», «Ты выглядишь шикарно», «Обожаю твои танцы», «Лучшая! И точка», — высказывались фанаты.

Ранее в августе подписчики посоветовали Бритни Спирс после очередного снимка перестать сниматься голой. Она сфотографировалась в белых плавках топлес, прикрывая оголенную грудь руками. «Бритни, это уже перебор, завязывай», «Бритни, когда ты перестанешь публиковать такие фото?» — высказались пользователи сети.