Фанаты посоветовали Бритни Спирс перестать сниматься голой после очередного фото

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс вновь снялась в откровенном образе и подверглась критике в соцсети. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя знаменитость поделилась изображениями, на которых она позирует в белых плавках топлес, прикрывая оголенную грудь руками. При этом певица держит в руках красную розу. Ее образ дополнили макияж в стиле smoky eyes и несколько ожерелий. В качестве обуви она выбрала ярко-красные сапоги на каблуке.

Подписчики не оценили очередные кадры Спирс в обнаженном виде. В комментариях под постом, который набрал 702 тысячи лайков, они посоветовали ей перестать фотографироваться голой. «Бритни, это уже перебор, завязывай», «Бритни, когда ты перестанешь публиковать такие фото?», «Зачем?», «Спирс, остановись», «Бритни, пожалуйста, просто сфотографируй лицо», — высказались фанаты.

В июле другое фото Бритни Спирс также вызвало споры в сети. На снимке знаменитость изображена в голубых джинсовых шортах на фоне природы. При этом она прикрывает обнаженную грудь руками. «Что здесь происходит?», «Веди себя нормально, на тебя дети смотрят», — негодовали поклонники.