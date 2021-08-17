Фанаты возгордились снявшейся топлес Бритни Спирс

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась в откровенном образе и порадовала поклонников. Снимки появились на ее странице в Instagram.

39-летняя знаменитость поделилась фотографиями, на которых она позирует топлес, прикрывая оголенную грудь руками. Певица запечатлена с распущенными волосами с макияжем в стиле smoky eyes. Ее образ дополнили ярко-красные сапоги на каблуке и несколько ожерелий с подвесками.

В описании к посту Спирс объяснила, что публикует кадры в обнаженном виде, чтобы чувствовать себя более уверенной в себе. «Я хочу чувствовать себя более легкой, ведь я родилась абсолютно голой, как и все мы», — подписала она публикацию, которая набрала больше миллиона лайков.

Подписчики звезды возгордились ее поступком и восхитились ее фигурой в комментариях. «Ты просто легенда!», «Горжусь тобой, Бритни», «Спасибо за твои откровения, ты самая лучшая», «Выглядишь потрясающе», «Ты вообще стареешь?», «Продолжай радовать нас своими фотографиями!», «Красотка», «Я люблю тебя и горжусь», — высказывались фанаты.

В то же время в июле аналогичное фото Бритни Спирс вызвало споры в сети. На снимке знаменитость изображена в голубых джинсовых шортах на фоне природы. При этом она прикрывает обнаженную грудь руками. «Что здесь происходит?» — негодовали подписчики.