В новом откровенном видео Бритни Спирс увидели скрытое послание ее сестре

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном наряде и привлекла внимание пользователей сети. Ролик появился на ее странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала видео, в котором исполнила разные танцевальные движения в собственном доме под песню певицы Билли Айлиш Bad guy («Плохой парень»). На размещенных кадрах она запечатлена в коротких зеленых шортах с цветочным принтом и красном кроп топе. В ролике видно, что волосы Спирс распущены, а ее образ дополнил кружевной чокер.

«Пусть сегодня господь даст твоей полной заднице радости. PS красный. Это мой новый танец под "Плохого парня" — та же песня, новый танец. Если тебе не нравится — не смотри!» — подписала пост певица. Подписчики увидели в описании Спирс скрытое послание ее сестре — актрисе Джейми Ли Спирс, которой регулярно поступают угрозы смерти из-за опекунства отца над звездной родственницей.

Поклонники поп-исполнительницы считают, что Джейми Ли никогда не пыталась помочь старшей сестре из-за собственной выгоды. «Бритни показала Джейми Ли, кто тут главная», «Именно так поступают с родственниками, которые запирают тебя в доме! Вперед, Бритни», «Бритни выглядит очень счастливой, получи, Джейми Ли», «"Плохой парень" — это ее сестра», — высказывались они.

23 июня Бритни Спирс в ходе заседания обратилась к суду с просьбой прекратить опекунство над ней, которое действует уже 13 лет. По нему она не может самостоятельно распоряжаться своим здоровьем, финансами и единолично принимать решения.

Певица находится под опекой отца с 2008 года. Ее учредили родственники знаменитости, руководствуясь заботой о ее ментальном здоровье. С тех пор Джейми Спирс полностью контролирует финансовые потоки, творческую деятельность и личную жизнь звезды.