В новом откровенном фото Бритни Спирс увидели тайное послание

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала фотографию в откровенном наряде и удивила пользователей сети. Снимок появился на ее странице в Instagram.

39-летняя знаменитость снялась с собранными в хвост волосами в коротком платье на бретелях красно-черного цвета, которое оформлено глубоким декольте. В качестве обуви певица выбрала босоножки на высоком каблуке. Образ звезды дополнили различные серьги и чокер.

«Все слова сказаны, круг завершен, возвращаюсь к красному», — подписала Спирс кадр, который набрал 933 тысяч лайков. Подписчики в очередной раз увидели в публикации исполнительницы тайное послание. Так, по мнению некоторых фанатов, таким образом певица намекнула на то, что до сих пор находится под контролем отца, а другие поклонники посчитали, что посты в Instagram Спирс публикует другой человек.

«В последнее время все больше убеждаюсь, что посты пишет не она», «Видимо, Бритни проиграла суд и опять под контролем отца», «Бритни, что ты имеешь в виду?», «Хватит врать, это пишет не Бритни», «Уверена на сто процентов, что все это пишет не Бритни», — высказывались юзеры.

В июне подписчики увидели другую ложь в видео Бритни Спирс из-за ее купальника. В публикации певица якобы снимает морской пейзаж острова Мауи, Гавайи, из окна своих апартаментов, а затем саму себя в отражении зеркала. На ней — красный купальник, шляпа и защитная маска. Фанаты с недоверием отнеслись к информации о путешествии звезды и решили, что администраторы размещают в ее профиле старые кадры.