Бритни Спирс грубо ответила не узнавшим ее на фото поклонникам

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс ответила в грубой форме фанатам, которые обвинили ее во лжи из-за новой опубликованной фотографии. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Поклонники обратили внимание на то, что на одном из последних снимков на спине певицы отсутствуют татуировки. По этой причине пользователи сети заподозрили знаменитость в обмане, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

39-летняя Спирс, в свою очередь, дала отпор не узнавшим ее на изображении подписчикам, разместив ответную публикацию. По словам исполнительницы, она сама отретушировала фотографию, чтобы посмотреть, как ее кожа будет выглядеть без татуировок. «Идите к черту, хейтеры», — заключила она в описании.

Несмотря на грубость Спирс, фанаты поддержали ее в комментариях, поскольку посчитали, что пост писал другой человек. «Я уверен, что это писала не Бритни! Она никогда не грубит нам», «Бритни никогда не бывает такой грубой», «Несколько недель назад Бритни сказала, что это тату очень дорого для нее, поэтому я не верю этому посту», «Не пытайтесь нас обдурить», — писали они.

В июне подписчики увидели другую ложь в видео Бритни Спирс из-за ее купальника. В публикации певица якобы снимает морской пейзаж острова Мауи, Гавайи, из окна своих апартаментов, а затем саму себя в отражении зеркала. На ней — красный купальник, шляпа и защитная маска. Фанаты с недоверием отнеслись к информации о путешествии звезды и решили, что администраторы размещают в ее профиле старые кадры.