Фанаты не узнали Бритни Спирс на новом снимке топлес

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новую откровенную фотографию и озадачила поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 39-летняя знаменитость запечатлена в ванной комнате. Она стоит топлес спиной к камере, убрав волосы вперед. На шее Спирс висит небольшая подвеска. Публикация набрала более 1,7 миллиона лайков.

Фанаты не узнали звезду на опубликованном фото и предположили, что на нем позирует другой человек. «А где же ее татуировки?», «Вы же понимаете, что это не она?», «Какого черта, это не Бритни», «Освободите Бритни!», «Как это может быть она, если обе ее татуировки отсутствуют», — недоумевали они в комментариях.

В июне подписчики увидели ложь в видео Спирс из отпуска из-за ее купальника. В публикации 39-летняя исполнительница якобы снимает морской пейзаж острова Мауи, Гавайи, из окна своих апартаментов, а затем саму себя в отражении зеркала. На ней — красный купальник, шляпа и защитная маска. Фанаты с недоверием отнеслись к информации о путешествии звезды и решили, что администраторы размещают в ее профиле старые кадры.