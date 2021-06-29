Фанаты увидели ложь в видео Бритни Спирс из отпуска из-за ее купальника

Поклонники сочли ложью отпуск американской поп-певицы Британи Спирс из-за ее внешнего вида на кадрах в Instagram. Видео и комментарии пользователей появились в аккаунте знаменитости.

В публикации 39-летняя исполнительница якобы снимает морской пейзаж острова Мауи, Гавайи, из окна своих апартаментов, а затем саму себя в отражении зеркала. В конце ролика Спирс позирует на пляже перед камерой своего возлюбленного, персонального тренера Сэма Асгари. Она одета в красный купальник, шляпу и защитную маску.

«Я снова это сделала! Мауи — вторая часть! Но эти кадры более актуальны — они вчерашние! Я каталась на самой дешевой машине, известной человечеству, и это было весело! Мне нравится шум океана по ночам и смех, которые доносятся на мой балкон! Здесь единение, и оно бесконечно. Вот я играю на пляже и рисую ангелов на песке (...)», — гласит описание под постом певицы.

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Фанаты с недоверием отнеслись к информации о путешествии Спирс и решили, что администраторы размещают в ее профиле старые кадры. На эти мысли их натолкнула съемка, опубликованная в сентябре 2020 года: на снимках звезда позировала на пляже в аналогичной позе и в той же самой одежде.

«Это сентябрь 2020 года. Не ведитесь на эти "новые" посты», «Это видео неактуально. Сравните с сентябрьским роликом — огромные водоросли лежат на том же месте, а она одета в этот же купальник», «И я должен поверить, что она самостоятельно ведет этот аккаунт? Оставьте ее в покое, дайте ей жить своей жизнью», «Мы видели Бритни в аккаунте Сэма, знаем, какая у нее сейчас прическа. И она совсем другая», — негодовали комментаторы.

Сама Бритни Спирс никак не отреагировала на их слова.

Ранее в июне фанаты увидели в наряде Бритни Спирс призыв о помощи. На размещенном в сети кадре певица позирует в облегающем комбинезоне ярко-зеленого цвета со змеиным принтом и открытой спиной. В подписи к публикации она написала, что «превратилась в чертову змею». «Кто-нибудь, расшифруйте ее послание», — просили подписчики.