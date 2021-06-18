Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном наряде и вновь напугала фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на видео в откровенном наряде и вновь напугала поклонников своими движениями и внешним видом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах размещенного ролика 38-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения в розовом топе и черных мини-шортах. Волосы Спирс распущены, а глаза подчеркнуты темной подводкой. «Мой розовый топ с Джанет Джексон. Он был сделан для меня, поэтому топ единственный в своем роде!» — подписала она пост, который набрал 1,2 миллиона просмотров и больше 150 тысяч лайков.

Фанаты исполнительницы выразили беспокойство по поводу ее состояния в комментариях. «Я думаю, она скучает по съемкам музыкальных клипов», «Бритни, малышка, что ты делаешь?», «Мы любим тебя, Бритни, и хотим твоей безопасности», «Ее словно похитили и накачали наркотиками», «Какого черта», «Надеюсь, ты в порядке», — высказывались они.

Ранее в июне Бритни Спирс показала свое любимое «скрытое от глаз» тату на теле. На фото певица позирует спиной к камере в неоново-розовом купальнике с открытой спиной и руками придерживает над головой волосы. Таким образом она показала небольшой рисунок-надпись на шее. «Это слово, написанное задом наперед на иврите. Mem Hey Shin означает исцеление», — объяснила звезда.