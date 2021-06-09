Бритни Спирс станцевала на камеру в боди с декольте и вновь напугала фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном наряде и вновь напугала поклонников своим внешним видом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах размещенного ролика 38-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения в неоново-розовом боди с декольте и открытой спиной, а также белых высоких сапогах на каблуках. Волосы Спирс распущены, а ее образ дополнила минималистичная подвеска. «Розовый — это новый красный», — подписала она пост, который набрал 600 тысяч просмотров.

Фанаты исполнительницы выразили свое беспокойство по поводу ее поведения в комментариях. «Кто-нибудь сможет объяснить, что тут происходит?», «Какого черта», «Это какая-то шутка?», «Какая нелепость», «Она вообще бывает на улице или сидит взаперти?», «Мы скучаем по тебе. Пожалуйста, оставайся собой», — высказывались они.

Ранее в июне фанаты увидели в наряде Бритни Спирс на новом фото призыв о помощи. На размещенном в сети кадре она позирует в облегающем комбинезоне ярко-зеленого цвета со змеиным принтом и открытой спиной. В подписи к публикации певица написала, что «превратилась в чертову змею». «Кто-нибудь, расшифруйте ее послание», — писали подписчики.