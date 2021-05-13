Бритни Спирс снялась с новой прической в леопардовом комбинезоне

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась фото в облегающем наряде и показала подписчикам новую прическу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

39-летняя певица снялась в комбинезоне леопардовой расцветки. На кадрах она позирует с распущенными волосами, которые окрашены в бледно-розовый оттенок. «Женщина-кошка любит кусаться... Будьте осторожны, дамы и господа!» — подписала она пост, который набрал 764 тысячи лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и обратили внимание на ее преображение. «Боже мой, розовые волосы!», «Я влюблена! Ты просто красотка!», «Очаровательна! Мне безумно нравятся твои розовые волосы», «Выглядишь потрясающе!», «Королева розовых волос», — хвалили они в комментариях.

В апреле Бритни Спирс показала тело в бикини на видео и раскрыла секрет стройности. Сперва она появилась на кадре в оранжевом комплекте с вырезом в области груди, солнцезащитных очках и коричневых туфлях на каблуках, а затем переоделась в неоново-розовый купальник. Певица рассказала, что много бегает и старается питаться «правильно и осознанно».