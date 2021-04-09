Бритни Спирс снялась в прозрачном леопардовом комбинезоне и напугала фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась роликом в откровенном наряде и вызвала недоумение у поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя певица попозировала в разных нарядах в собственном доме. Так, например, ее запечатлели в черном облегающем комбинезоне с леопардовым принтом, который сшит из прозрачной ткани. Ее образ дополнили туфли на каблуках в тон наряда. Волосы Спирс собраны в хвост.

Подписчиков знаменитости напугал ее пост, набравший более миллиона лайков, и они принялись писать об этом в комментариях. «Бритни, с тобой все в порядке? Ты выглядишь странно», «И что нам делать с тобой? Ты супер странная», «Зачем ты снимаешь эти видео?», «Ты не сексуальная, Бритни», «Прошу тебя, остановись», «Дай знак, если тебе нужна помощь», «Я в шоке», — высказывались фанаты.

Ранее в январе новый танец Бритни Спирс в откровенной одежде удивил ее поклонников. В видео она перемещается по комнате под музыку на фоне рождественской елки. На ней — белый топ с открытыми плечами и животом, а также в мини-шорты.