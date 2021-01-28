Новый танец Бритни Спирс в откровенной одежде вызвал недоумение у поклонников

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новое видео, на котором она исполняет подвижный танец в откровенном наряде, и вызвала недоумение у поклонников. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в четверг, 28 января.

На кадрах 38-летняя знаменитость перемещается по комнате под музыку на фоне рождественской елки. Она одета в белый топ с открытыми плечами и животом, а также в мини-шорты. На ее лицо нанесен яркий макияж, а волосы убраны в растрепанный хвост. «Иногда вам нужно немного повеселиться», — подписала ролик Спирс и посоветовала подписчикам следовать ее примеру.

Пост певицы набрал более 1,5 миллиона просмотров. В комментариях пользователи соцсети высказали свое смущение по поводу ее внешнего вида и действий. «Такое ощущение, что она умерла и попала в ад», «Вам не кажется, что кто-то просто над ней издевается, запрятав камеру в зеркале?», «Да что же с тобой происходит, Бритни?», «Я молюсь за тебя каждый день, особенно после публикации этих видео», — написали они.

Это не первый раз, когда Бритни Спирс удивляет фанатов своими танцами. В декабре 2020 года подписчики выразили беспокойство по поводу ее состояния, после того как она подвигалась на камеру в бюстгальтере и шортах. «Я надеюсь, что у тебя все в порядке, потому что твои танцы становятся все более странными», — заявляли в комментариях.