Бритни Спирс показала новую прическу и напугала поклонников

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новый пост и вновь встревожила поклонников. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Знаменитость сделала селфи, на котором показала новую стрижку. На размещенном кадре 39-летняя певица позирует в топе с цветочным принтом. На лицо Спирс нанесен макияж: розовая помада и черная подводка для глаз. «Я подстриглась! А теперь давайте помолимся», — написала звезда в описании к фото.

Подписчиков испугала публикация исполнительницы, о чем они написали в комментариях. «Мы все время молимся, чтобы тебя выпустили на волю», «Бритни, с тобой все в порядке? Ты меня пугаешь», «В твоих глазах нет жизни», «Все в порядке? Мне страшно», «Такое ощущение, что ты пережила депрессию», — высказывались фанаты.

Ранее пользователи разглядели в фото Бритни Спирс в купальнике скрытый смысл. Она снялась в пустыне, лежа на спине в золотистом купальнике с крупной цепью в руках. По мнению поклонников, цепь на снимке является символом ее несвободной жизни.