Новое видео Бритни Спирс вновь встревожило фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новое видео и встревожила фанатов. Запись появилась в ее Instagram-аккаунте.

Артистка пожаловалась на переменчивую осеннюю погоду. Она также рассказала, что много смеялась этим летом, и благословила всех, кто досмотрел видео до конца.

Поклонники принялись обсуждать встревожившую их запись в комментариях под постом. «Она звучит очень напуганной! Она так много двигается из-за того, что очень нервничает! Это язык тела, люди, она в ужасе!», «Брит, ты словно не спала несколько дней, но пытаешься выглядеть и звучать так, будто ты полна сил и в хорошем настроении. Чем они тебя пичкают?», «Если ты в опасности, выложи это видео еще раз», — писали пользователи.

В июле Бритни Спирс опубликовала видео с танцами в откровенной одежде и озадачила подписчиков. Фанаты испугались за психическое здоровье Спирс из-за ее странных движений и неряшливого внешнего вида.

Ранее 68-летний Джейми Спирс отреагировал на требования фанатов освободить дочь из-под опеки. Он заявил, что поклонники артистки «не имеют ни малейшего понятия о том, что на самом деле происходит». Хештег в поддержку Бритни Спирс набрал популярность в начале июля. Фанаты 38-летней звезды потребовали предоставить ей права и независимость.