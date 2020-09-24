Бритни Спирс встревожила фанатов подписью под фото в купальнике

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала фотографию в бикини и озадачила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 38-летняя певица запечатлена на фоне океана в купальнике красного цвета и плетеной шляпе. Знаменитость попозировала на пляже, лежа на спине со вскинутыми наверх ногами.

Фанаты испугались за психическое здоровье Спирс из-за ее подписи под публикацией, которая гласила: «Нет…это не “Just a Touch of Rose” или “RED” (творческие проекты Бритни Спирс — прим. «Ленты ру»)… это просто я… в самом общем понимании Бритни!!! Привет… раз уж вы здесь… переверните фотографии вверх ногами, и вы обнаружите, что это буква Т!!! Для учителей… чай… тест… завтра... время... два... десять... инструмент... попытка... спасибо... они... Я имею в виду, мы можем продолжать перечислять целый день, верно!?!? И вообще… кто был вашим любимым учителем в школе… и что вы учили».

Поклонники принялись обсуждать встревожившее их «послание» исполнительницы в комментариях под постом. «Я клянусь, она пытается нам что-то сказать зашифрованными подсказками. Если ты читаешь это, ты не одинока», «Это страшно», «Бритни, все в порядке? Мы любим тебя», «Кто-то смог расшифровать послание? Она точно пытается что-то донести», «Я надеюсь, что она получает помощь, в которой явно нуждается», «Что, черт возьми, зашифровано в этой подписи?» — писали они.

В июле Бритни Спирс опубликовала видео с танцами в откровенной одежде и озадачила подписчиков. Фанаты испугались за психическое здоровье Спирс из-за ее странных движений и неряшливого внешнего вида.