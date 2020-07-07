Фанаты испугались за психическое здоровье Бритни Спирс после ее домашних танцев

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала видео, на котором исполняет танцы в откровенной одежде, и озадачила поклонников. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 38-летняя певица, одетая в спортивный черный топ и короткие желтые шорты, демонстрирует домашние танцы перед камерой. «Мне захотелось послушать Бейонсе... Hauted — очень красивая песня, под которую я еще не танцевала. Я никогда не была хорошей танцовщицей, но мне нравится это делать, потому что мое сердце наполняется радостью», — подписала она видео, набравшее почти три миллиона просмотров.

Фанаты испугались за психическое здоровье Спирс из-за ее странных движений и неряшливого внешнего вида. «Какого черта происходит с этой девушкой?», «Люди смеются, хотя ей нужна помощь. Смотреть на то, как человек мучается — вовсе не смешно», «Пожалуйста, купи шорты подлиннее и начни принимать лекарства», «Надеюсь, что ты в порядке, королева», — комментировали они.

В июне Бритни Спирс также показала видео домашних танцев в откровенном наряде. На ролике исполнительница двигалась под музыку в черном топе и клетчатых шортах. При этом в комментариях поклонники похвалили Спирс за уверенность в себе.

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