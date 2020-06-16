Бритни Спирc поделилась снимком в бикини и обрадовала фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась фотографией в купальнике и обрадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитость позирует на территории своего дома в розовом бикини с серо-черными вставками. Ее образ дополняют чокер, часы и несколько колец. Кроме того, на кадрах исполнительница демонстрирует новую прическу. «Наконец-то я отрезала себе челку!» — подписала она пост, набравший 769 тысяч лайков.

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Фанаты восхитились внешним видом Спирс. «Королева челок!», «Потрясающая», «Ты выглядишь очень красиво и молодо! Это фото словно перенесло меня на 15 лет назад», «Тебе очень идет, выглядишь очень свежо!» — комментировали они.

В мае Бритни Спирс также опубликовала снимки в купальнике. На размещенных кадрах певица запечатлена в черно-белом бикини. Она лежит на надувном матрасе в бассейне на территории своего дома. «Такая стройная!» — писали поклонники под постом.

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