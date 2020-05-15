Бритни Спирс поделилась фото в купальнике во время самоизоляции

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась фотографиями в купальнике во время режима самоизоляции, введенного на фоне вспышки коронавируса. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте в пятницу, 15 мая.

На размещенных кадрах знаменитость позирует в черно-белом бикини, лежа на надувном матрасе в бассейне на территории своего дома. Ее образ дополняют солнцезащитные очки.

«Какой прекрасный день! Благословение!» — подписала певица пост, набравший 474 тысячи лайков.

Поклонники восхитились внешним видом 38-летней Спирс. «Королева бассейнов!», «Ты потрясающая», «Выглядишь отлично!», «Такая стройная!», «Люблю тебя, Бритни», — комментировали они.

В марте Бритни Спирс дала отпор фанатам, которые высмеяли ее за однообразные снимки в купальнике. Подписчики раскритиковали певицу за 13 снимков на фоне красной стены, так как на девяти из них она позирует в одном и том же купальнике белого цвета. «Брит, ты можешь поместить все эти кадры в один пост», — посоветовали ей в комментариях в Instagram.

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