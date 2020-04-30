Американская поп-исполнительница Бритни Спирс сняла домашнюю тренировку в откровенной одежде и насмешила фанатов. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость показала процесс выполнения упражнений в черном спортивном топе и коротких шортах серого цвета. На кадрах она выполняет выпады и махи руками, приседает с небольшими гантелями в руках, а также делает растяжку с элементами йоги на коврике.

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В посте Спирс рассказала, что зашла в свой спортивный зал впервые за полгода. «Я случайно его подожгла. Благо, сработала сигнализация, и никто не пострадал. Гантели — единственное, что у меня осталось», — поделилась она, пояснив, что пожар произошел из-за декоративных свечей.

Публикация рассмешила поклонников певицы. «Я тоже говорю всем, что мой спортзал сгорел, чтобы не тренироваться!», «Упс, я подожгла свой спортзал! Звучит, как название нового сингла», «Это очень смешно! Люблю тебя!», «Бритни — самый легендарный человек, которого я знаю», «Лучшая!» — комментировали они видео, набравшее 265 тысяч лайков.

В апреле 63-летняя женщина-бодибилдер показала поклонникам спортивное тело, выполняя упражнения в туфлях на шпильках во время самоизоляции на фоне вспышки коронавируса. На размещенном в Instagram видео Лесли Максвелл (Lesley Maxwell) запечатлела процесс одной из тренировок и восхитила подписчиков своим внешним видом.

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