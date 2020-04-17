Звезда популярного шоу показала домашнюю тренировку в бикини

Австралийская звезда реалити-шоу на MTV Ди Нгуен (Dee Nguyen) продемонстрировала тренировку в откровенном бикини. Серия видео появилась в ее Instagram-аккаунте.

Девушка сняла процесс выполнения упражнений в купальнике бордового цвета и гольфах в рамках участия в программе The Challenge. На кадрах она стоит в планке, качает пресс и выполняет прыжки на скакалке. «Такая вот тренировка в ​​бикини, когда находишься в дома, но вдали от родины. Скучаю по тебе, Австралия», — подписала она пост, набравший 5,5 тысячи лайков.

Подписчики вдохновились публикацией знаменитости. «Контент, которого мы ждали!», «Ты вдохновила меня провести домашнюю тренировку в бикини!», «Выкладывай такое чаще!», «Ты идеальна», «Только смелая душа может выложить тренировку в купальнике! Завидую», — комментировали они.

Ранее в апреле австралийская супермодель Габриэль Эпштейн (Gabrielle Epstein) поделилась фотографией в крошечном бикини, после чего фанаты посоветовали ей ходить голой. На снимке девушка позирует в леопардовом купальнике Pretty Little Thing, верхняя часть которого обнажает почти всю ее грудь. «Твое бикини такое маленькое, уж лучше ходить без него», — написали ей под постом.

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