Снявшейся в крошечном бикини модели посоветовали ходить голой

Австралийская супермодель Габриэль Эпштейн (Gabrielle Epstein) поделилась фотографией в крошечном бикини, после чего фанаты посоветовали ей ходить голой. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре 25-летняя девушка, на которую подписаны 2,2 миллиона человек, позирует в леопардовом купальнике Pretty Little Thing, верхняя часть которого обнажает почти всю ее грудь.

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Подписчики восхитились внешним видом Эпштейн, однако раскритиковали размер топа ее бикини. «При всем моем уважении... Зачем тебе вообще надевать купальник, раз он ничего не прикрывает?», «Выглядишь потрясающе!», «Сексуально», «Твое бикини такое маленькое, уж лучше ходить без него», «Горячо!», «Тебе и вовсе не нужен купальник!» — комментировали они пост, набравший 82 тысячи лайков.

В марте знаменитости массово оголились во время самоизоляции и порадовали фанатов откровенными снимками в социальных сетях. Так, например, телезвезда Хлои Ферри опубликовала фото с кексом в руках в черном кроп-топе и трусах Victoria's Secret того же цвета, в то время как персональный тренер Гэбби Аллен разместила ролик, на котором она делает упражнения в разноцветном бикини, стоя на руках.

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