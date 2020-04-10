Знаменитости массово оголились в изоляции для поклонников

Знаменитости массово поделились откровенными снимками во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса и порадовали фанатов. На кадры, которые появились в социальных сетях, обратили внимание в The Sun.
Журналисты издания утверждают, что звезды решили оголиться для своих поклонников. Так, например, телезвезда Хлои Ферри опубликовала фото с кексом в руках в черном кроп-топе и трусах Victoria's Secret того же цвета, в то время как персональный тренер Гэбби Аллен разместила ролик, на котором она делает упражнения в разноцветном бикини, стоя на руках.
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Британская модель Дэми Роуз, в свою очередь, сфотографировалась в розовом комплекте нижнего белья на фоне открытого холодильника, а певица Рита Ора поделилась серией снимков в черных шортах и кардигане на голое тело.
Помимо этого, участница реалити шоу The Love Island Монтана Браун попозировала в розовом купальнике на фоне реки, стоя спиной к фотографу. Бодипозитивную певицу Lizzo запечатлели на диване в черном топе, красных трусах и золотых серьгах Louis Vuitton.
В марте звезды задали тренд на фото в откровенных образах во время изоляции. Так, например, Меган Бартон-Хансон выложила кадр, на котором она запечатлена в розовой расстегнутой пижаме, оголяющей ее грудь. Дэми Роуз попозировала без одежды вместе со своей коллегой Кинси Волански на лежаке во дворе дома.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения