Знаменитости массово оголились в изоляции для поклонников

Знаменитости массово поделились откровенными снимками во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса и порадовали фанатов. На кадры, которые появились в социальных сетях, обратили внимание в The Sun.

Журналисты издания утверждают, что звезды решили оголиться для своих поклонников. Так, например, телезвезда Хлои Ферри опубликовала фото с кексом в руках в черном кроп-топе и трусах Victoria's Secret того же цвета, в то время как персональный тренер Гэбби Аллен разместила ролик, на котором она делает упражнения в разноцветном бикини, стоя на руках.

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Британская модель Дэми Роуз, в свою очередь, сфотографировалась в розовом комплекте нижнего белья на фоне открытого холодильника, а певица Рита Ора поделилась серией снимков в черных шортах и кардигане на голое тело.

Помимо этого, участница реалити шоу The Love Island Монтана Браун попозировала в розовом купальнике на фоне реки, стоя спиной к фотографу. Бодипозитивную певицу Lizzo запечатлели на диване в черном топе, красных трусах и золотых серьгах Louis Vuitton.

when you own a swimwear brand in quarantine and no ones going away.... guess I’ll just go to the local pond then in my wellies 🤷🏽‍♀️🙃 Фото опубликовано @montanarosebrown1

В марте звезды задали тренд на фото в откровенных образах во время изоляции. Так, например, Меган Бартон-Хансон выложила кадр, на котором она запечатлена в розовой расстегнутой пижаме, оголяющей ее грудь. Дэми Роуз попозировала без одежды вместе со своей коллегой Кинси Волански на лежаке во дворе дома.

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