Жена Джастина Бибера поделилась снимком в купальнике во время самоизоляции

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер поделилась фотографией в купальнике во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных снимках модель позирует на фоне белой стены в винтажном бикини Dior. Ее образ дополнили черные прямоугольные солнцезащитные очки и множество золотых аксессуаров: серьги, кольца и часы. «Хочу немного солнца и думаю о Ямайке», — подписала она пост, набравший больше миллиона лайков.

Поклонники восхитились внешним видом супермодели: «Вот это тело!», «Горячо!», «Просто богиня».

Известно, что Хейли и Джастин Биберы находятся на самоизоляции в собственном особняке в Канаде.

Ранее в апреле российская модель Алеся Кафельникова поделилась архивным роликом в купальнике. На размещенных кадрах 21-летняя знаменитость продемонстрировала свою походку в черном бикини и белой классической рубашке. «Настроение на лето 2020», — подписала она пост.

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