Самая молодая миллиардерша в мире снялась в бикини во время изоляции

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер сняла себя на камеру в купальнике во время изоляции из-за вспышки коронавируса. Серия сторис появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных видео знаменитость позирует в бикини ярко-розового оттенка вместе со своей двухлетней дочерью Сторми, ребенок одет в купальник черного цвета с розовыми рюшами. Из поста следует, что родственницы провели время в бассейне, расположенном на территории дома Дженнер.

На других кадрах также запечатлено их совместное празднования Пасхи. Сперва миллиардерша поделилась снимком, где она позирует в костюме пасхального кролика, а позже показала процесс декорирования яиц.

7 апреля на сайте издания Forbes появился ежегодный список самых богатых людей мира. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и создательница бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер во второй раз подряд возглавила его в одной из категорий, получив титул самой молодой в мире миллиардерши, заработавшей свое состояние самостоятельно.

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