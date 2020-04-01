Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала откровенное фото в боди

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница и модель Кайли Дженнер, поделилась снимком в откровенном наряде. Фотография была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 22-летняя знаменитость запечатлена в белом боди без бюстгальтера на фоне стены кораллового цвета. При этом Дженнер придерживает волосы рукой, открывая лицо с нюдовым макияжем. Она также надела несколько украшений: круглые серьги, браслет, тонкую цепочку и несколько колец.

Подписчики предпринимательницы восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который набрал 5,9 миллиона лайков. «Горяча», «Ты словно ангел», «Окей, королева, ты как всегда удивляешь», «Вау, шикарна!», «Божественна», — высказались они.

В марте миллиардерша снялась в фотосессии на пляже в купальнике. На снимках из путешествия она позирует в бикини с цветочным принтом, задрав голову вверх и расставив ноги. При этом модель держится руками за стул, который стоит в воде.

Издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов.

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