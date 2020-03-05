Самая молодая миллиардерша показала фото в прозрачном платье на голое тело

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для французского бренда Jacquemus с подругой. Снимки она показала в своем Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных кадров Дженнер и модель Анастасия Караниколау (Anastasia Karanikolaou) попозировали в прозрачных нарядах на лестнице. Предпринимательница сфотографировалась в розовом платье на голое тело, прикрывая обнаженные части тела рукой, в то время как ее подругу запечатлели спиной к фотографу в желтом платье, сквозь которое видны ее ягодицы.

В качестве обуви для Дженнер были выбраны розовые босоножки с блестящим каблуком. Ее образ дополнили серьги в тон наряда.

Публикация знаменитости набрала восемь миллионов лайков. Поклонники восхитились фигурой Дженнер в комментариях под постом. «Это искусство», «Кайли — ты просто богиня!!», «Наша красотка», «Мне нужно такое платье в следующую поездку, очень милое», — написали они.

В марте подписчики предпринимательницы высмеяли пальцы на ее ногах. На размещенных кадрах Кайли и ее сестра Кендалл запечатлены в купальниках с одинаковым разноцветным принтом на фоне виллы. Однако пользователи сети обратили внимание на пальцы ног Кайли, заметив, что один из них короче остальных. Миллиардерша объяснила, что это связано с тем, что она сломала его, когда училась в школе.

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