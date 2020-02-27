Самая молодая миллиардерша обула двухлетнюю дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер опубликовала фото двухлетней дочери Сторми Вебстер в дорогом наряде. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах девочка позирует сидя на ступеньках перед домом в черном спортивном костюме с красным принтом Chrome Hearts. Стоимость комплекта на сайте бренда составляет 245 долларов (16 тысяч рублей). В руках Сторми держит сумку со стразами марки Alexander Wang за 595 долларов (39 тысяч рублей).

В качестве обуви были выбраны винтажные кроссовки Nike Air Jordan 1 Retro High OG, которые продаются в онлайн-магазине Amazon за 1165 фунтов (99 тысяч рублей). Образ дочери Дженнер дополняют золотые серьги.

Общая стоимость наряда составляет около 150 тысяч рублей. Публикация миллиардерши набрала девять миллионов лайков и 44 тысячи комментариев.

В феврале Кайли Дженнер попыталась заработать на имени двухлетней дочери Сторми Вебстер. Она подала заявку на регистрацию нескольких торговых марок, содержащих в названии имя девочки, однако компания Business Moves Consulting подала иск против знаменитости, выразив свое сомнение в том, что предпринимательница на самом деле собирается использовать «эти названия для обозначенных ею товаров или услуг».

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