Самая молодая миллиардерша в мире скопировала дизайн нижнего белья ради наживы

Самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер и ее сестру Кендалл обвинили в плагиате дизайна нижнего белья. Об этом сообщает интернет-портал TMZ.

Немецкая компания Klauber Bros, созданная в 1859 году, подала судебный иск на сестер Дженнер за то, что они скопировали их кружевной узор без разрешения. По данным производителя, речь идет о трусах и шелковой комбинации бренда Kendall&Kylie.

Кроме того, немецкая компания заявила, что Дженнер наживаются на эксклюзивном дизайне, и потребовала прекратить продажу вышеуказанных комплектов.

Kendall&Kylie — американский бренд женской одежды и обуви, созданный сестрами Кендалл и Кайли Дженнер в 2015 году. До запуска своего собственного бренда они выпускали коллекции совместно с марками Topshop и PacSun.

В августе прошлого года американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret также уличили в копировании дизайна конкурента, британской марки Agent Provocateur. На странице Diet Prada, где публикуются курьезы из мира моды, появилось несколько коллажей, на которых представлены фотографии моделей в идентичных комплектах.

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