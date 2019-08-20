Victoria’s Secret «украла» дизайн белья у люксового бренда и опозорилась

Американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret уличили в копировании дизайна у конкурента, британской марки Agent Provocateur. Об этом администраторы популярного Instagram-аккаунта Diet Prada объявили в четверг, 19 августа.

На странице Diet Prada, где публикуются курьезы из мира моды, появилось несколько коллажей, на которых представлены фотографии моделей в идентичных комплектах. Однако на девушке слева белье компании Agent Provocateur, а на девушке справа — Victoria’s Secret.

Фото опубликовано @diet_prada

«Вот такая теория: команды слишком заняты просмотром новостей, чтобы разрабатывать новые варианты. Вместо этого они просто сдирают дизайны у других марок», — предположили эксперты.

Новый прозрачный черный комплект Mesh Plunge Bra марки Victoria’s Secret в настоящий момент продается на сайте за 90 долларов (шесть тысяч рублей). Аналогичный комплект Striped Mesh Cheekini Panty марки Agent Provocateur вышел летом 2018 года и в настоящий момент недоступен для покупки.

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Ранее в августе российский бренд одежды Rasario так же уличили в копировании наряда французского модного дома Yves Saint Laurent. Речь идет о костюме, состоящем из сатинового нежно-розового топа, который завязывается на спине в большой бант, и длинной черной бархатной юбки.

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