Российский модный бренд скопировал одежду известного дизайнера и опозорился

Российский бренд одежды Rasario уличили в копировании наряда французского модного дома Yves Saint Laurent (YSL). На это обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта @diet_prada, освещающего различные курьезы в мире моды.

Речь идет о костюме, состоящем из сатинового нежно-розового топа, который завязывается на спине в большой бант, и длинной черной бархатной юбки.

«Нам правда очень интересно, как московский бренд Rasario мог подумать, что никто не заметит, что их новое платье из коллекции PF19 — это точная копия платья “Paris Rose” Yves Saint Laurent из осенней коллекции 1983 года», — подписали публикацию @diet_prada, продемонстрировав сходство нарядов несколькими фотографиями.

Подписчиков возмутил очевидный плагиат. «Это платье с бантом YSL — буквально самое эталонное и узнаваемое платье, которое когда-либо создавалось. И они по-прежнему считают, что умно копировать его и публично демонстрировать?» — критиковала одна пользовательница. «Хуже всего то, что это покупают многие уважаемые байеры. Меня больше не удивляет, что у брендов/дизайнеров хватает смелости на плагиат. Но меня удивляет, что это идет дальше», — сетовала другая комментаторша. «Они что, даже не удосужились поменять цветовую палитру?» — негодовала еще одна подписчица.

Платье Paris Rose было представлено брендом Yves Saint Laurent в 1983 году во время показа осенней коллекции. Оно неоднократно выставлялось в разных музеях, включая Метрополитен, и считается настолько знаковым, что было использовано в качестве наряда для лимитированной серии кукол Barbie, выпущенной в коллаборации с Yves Saint Laurent в 2018 году.

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